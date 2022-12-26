Kapasite kullanım oranı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aralık ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı. Buna göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,4 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (KKO), 2022 yılı Aralık ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 741 iş yeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.