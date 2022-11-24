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Kapasite kullanım oranı azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

24.11.2022 - 10:23 | | İHA
Kapasite kullanım oranı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verisini açıkladı.

Buna göre imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO) bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 2022 yılı Kasım ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 734 iş yeri tarafından iktisadi yönelim anketine verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

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