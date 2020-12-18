İmar Barışı Nedir, Nasıl Yapılır? İmar Barışı Neleri Kapsar?

Son dönemlerde yaşanan olaylar ile beraber imar barışı yeniden gündeme geldi. Bu bağlamda İmar barışının ne olduğu ve nasıl yapılacağı, aynı zaman neleri kapsadığı konusunda da bilgi alınmaya çalışılmaktadır.



İmar Barışı Nedir?



Milyonlarca konutun İmar ve iskan sorununu çözebilmek amaçlı, hedeflenen çözüm kapsamında yapı kayıt belgesinin verilmesine imar barışı denmektedir. E-devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurular ile beraber, yeterlik kriterleri taşıyan yapı ve konutlar kayıt belgesini elde etti. Böylece yasal olmayan pek çok farklı yapı yasal bir şekilde oturma hakkı kazandı. Tabii imar barışından yararlanmak ve yapı kayıt belgesini elde edebilmek için, konutların belli başlı bazı kurallara uyması gerekmektedir. Bu kurallara uyulduğu takdirde birçok kişi imar barışından yararlanabiliyor.



İmar Barışı Nasıl Yapılır?



İmar barışından yararlanmak ve yapı kayıt belgesini almak isteyen birçok kişi, bunu nasıl yapacağına dair internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Bu konuda yapıya sahip olan kişi ya da vekili üzerinden gerçekleştirilen başvuruyla uygulanmaktadır. Başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilir. Site üzerinden elde edilecek olan yapı kayıt belgesinin doldurulması ile beraber, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecek bu belge ile beraber tamamlanır. Yine e-devlet üzerinden aynı şekilde yapı kayıt belgesi ulaşılabilmektedir. Böylece yasal süreç altında, ilgili yapı tescil edilir ve amaca bağlı olarak oturma ya da iş yeri izni alınır.



İmar Barışı Neleri Kapsar?



İmar barışı belli başlı bazı unsurları kapsamaktadır. Belli kriterleri taşıyan yapı ve konut üzerinden başvuru gerçekleştirilir.



- Bütün farklı yaşam alanları için gerekli kriterler doğrultusunda başvuru yapılabilir.

- İşyerleri için başvuru gerçekleştirilebilir.

- Yasal süreç altında oturma izni alınır.

- Elektrik, su ve doğal gaz gibi unsurlar kullanılabilir.

- Kat mülkiyeti geçişi yapılabilir.

- Kalıcı olarak yasal bir süreç kapsamında yapı kayıt belgesi alınabilir.



Bu gibi unsurlar doğrultusunda imar barışı üzerinde yapı kayıt belgesini elde etmek mümkün. Tabii yapının özellikleri ile beraber başvuru sürecinde verilecek bilgiler doğrultusunda, imar barışını kapsayan unsurlar değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durum daha çok yapılacak olan başvuru ile beraber gerekli kriterleri incelenmesi doğrultusunda ele alınır.



İmar Barışı Neden Yapılır?



Yasal olmayan ve oturma izni alamamış pek çok farklı konut ile beraber işyerleri için, imar barışı gerçekleştirilmiş durumda. Böylece tamamen yasal bir süreç altında pek çok farklı konut ve yapı izinli olarak kullanım imkanı elde edebiliyor. Gerekli kriterleri tamamlamak suretiyle ilgili yerden başvuru gerçekleştirilerek, imar barışından faydalanmak mümkün. Ayrıca belli bir ücret dahilinde bu kaydın yaptırılması gerekmektedir.