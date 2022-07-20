IMF, Almanya için büyüme tahminini revize etti

Almanya ekonomisi için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 1,2'ye indiren IMF, mayıs ayında yayınladığı raporda yüzde 2'nin biraz üzerinde olan 2023 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 0,8'e düşürdü.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) haziran ayında yayınladığı raporda 2022 ve 2023 yılları için GSYH büyüme tahminlerini yüzde 1,9 ile yüzde 2,4 olarak duyurmuştu.

IMF bugünkü raporunda Almanya için 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 6,5'ten yüzde 7,7'ye ve 2023 yılı beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,8'e çıkardı.

Enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesine neden olarak enerji maliyetlerindeki artışı işaret eden IMF, büyümeye yönelik tahminler için risklerin aşağı yönlü, enflasyon tahminleri için ise yukarı yönlü olduğunu da vurguladı.