IMF, Arjantin'e yardımlarını gözden geçirebilir

IMF'in en büyük borçlusu olan Arjantin'in durumunda gözden geçirme, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei yönetiminin yeni bir anlaşmaya varabilmesi için gerekli olan önemli bir adım. Bu ayın başlarında bir IMF sözcüsü Arjantin ile müzakerelerin halihazırda devam ettiğini söyledi. Milei hükümetinden yetkililer, bunun yeni fonlar içerebileceğini söyledi.

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İcra Kurulunun Ocak ayı başında yapılması planlanan toplantısında Arjantin'in 2022 yılında IMF ile yaptığı anlaşmaya ilişkin bir personel raporu değerlendirilecek. Kaynaklar, İcra Kurulu'nun ex-post değerlendirme olarak bilinen inceleme, yardım programının tasarım ve uygulamasını değerlendireceğini ifade etti. Bu tür bir değerlendirme, IMF'in normal kredi limitlerini aşan krediler olan istisnai erişim kredileri alan ülkeler için standart bir prosedürdür.