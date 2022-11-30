IMF, Çin için büyüme tahminini düşürebilir

Berlin'de gazetecilere açıklama yapan Georgieva, IMF'in halihazırda Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyümesini beklediğini ancak bu tahminler için risklerin "aşağı yönlü" olduğunu, düşüş yönlü bir revizyon yapılabileceğini vurguladı.

Georgieva açıklamasında Çin'in ekonomisini büyütmek ve aşağı yönlü baskılara karşı koymak için mali hareket alanına sahip olduğunu, Çin'in sıfır Covid-19 politikasından vazgeçmeyi ve ekonomideki gelişmelere daha hedefli yanıtlar vermeyi değerlendirmekte olduğunu da belirtti.