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25.09.2020 - 07:55 | | DHA

IMF: Ekonomik görünüm öngörülenden daha az kötü

Uluslararası Para Fonu Sözcüsü Gerry Rice, küresel ekonomik görünümün, daha önce öngörülenden "daha az kötü" olduğunu söyledi.

IMF: Ekonomik görünüm öngörülenden daha az kötü
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Rice'ın bu açıklamasını yorumlayan dünya ekonomi çevrelerine göre, IMF'in 13 Ekim'de açıklanacak "Dünya Ekonomik Görünüm" raporunda ortaya koyulacak öngörüler, 24 Haziran'da açıklanan rapora göre "daha iyimser" olabilecek.

Rice açıklamasında, gelen son verilerin, ekonomik görünümün, 24 Haziran'daki Dünya Ekonomik Görünüm raporunun zamanında öngörüldüğü kadar kötü olmadığını gösterdiğini vurguladı ve yeni verilerin, küresel ekonominin artık "köşeyi dönmekte olduğunu" gösterdiğinden söz edilebileceğine dikkat çekti.

Rice, bununla birlikte, Çin dışındaki gelişmekte olan piyasaların istikrarsız bir durum ile karşı karşıya olmaları nedeniyle ekonomik görünümdeki zorlukların sürdüğü uyarısı da yaptı.

IMF Haziran raporunda, küresel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 4.9 daralacağı ve virüsün iki yıl içinde küresel ekonomiden 12 trilyon doları sileceği belirtilmişti.

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