IMF enflasyonda 'karışık bir tabloya' işaret etti

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonominin devam eden belirsizlik ortamında direnç gösterdiğini belirten Kozack, "Yılın ilk yarısında küresel büyümenin istikrarlı seyrettiğini görüyoruz, ancak küresel olarak yavaşlama işaretlerini görmeye başlıyoruz." dedi.

Kozack, enflasyon açısından ise küresel tablonun biraz "karışık" olduğuna işaret ederek, özellikle son dönemde bazı ülkelerde manşet enflasyonda yukarı yönlü baskı görüldüğünü aktardı.

İngiltere, Avustralya ve Hindistan'da manşet enflasyonun güçlü geldiğini belirten Kozack, ABD'de de tarifelerin fiyatlara yansıdığına dair bazı kanıtlar gördüklerini, bunun çekirdek enflasyonda kendini gösterdiğini kaydetti.

Kozack, Çin ve bazı Asya ülkelerinde ise enflasyon baskılarının oldukça sınırlı olduğunu belirterek, "Dolayısıyla küresel olarak enflasyon tarafında oldukça karışık bir tablo gördüğümüzü düşünüyorum." diye konuştu.

"ŞİRKETLERİN TARİFE ETKİSİNİN BİR KISMINI ÜSTLENDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Özellikle tarifeleri uygulayan ülkeler için gümrük vergilerindeki artışın bir arz şoku olabileceğine dikkati çeken Kozack, diğer ülkeler için daha çok bir talep şoku gibi etki edebileceğini ve bunun da enflasyonu baskılayabileceğini ifade etti.

Kozack, şirketlerin tarifelerin bir kısmını üstlendiğini gördüklerini belirterek, "Bu durum, ABD'de enflasyon üzerinde şimdiye kadar nispeten sınırlı bir etki görmemize katkıda bulunan faktörlerden biri gibi görünüyor. Bunun ne kadar süreceği ise bence bir soru işareti." dedi.

ABD'DEKİ HÜKÜMET KAPANMASININ ETKİSİ DEĞERLENDİRİLİYOR

ABD'de bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümetin kapanmasına ilişkin soruları da yanıtlayan Kozack, gelişmeleri dikkatle izlediklerini belirtti.

Kozack, "Henüz sürecin başında olduğumuz için kapanmanın potansiyel etkisini değerlendiriyoruz. Elbette bu etki, büyük ölçüde kapanmanın süresine ve yöntemine bağlı olacak. Federal hükümetin tam olarak finanse edilmeye devam etmesini sağlayacak bir uzlaşmaya varılabileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"FED'İN POLİTİKA FAİZİNİ UYGUN ŞEKİLDE DÜŞÜRDÜĞÜ GÖRÜŞÜNDEYİZ"

ABD Merkez Bankasının (Fed) bağımsızlığına dair sorular üzerine ise Kozack, bu konudaki pozisyonlarının oldukça net olduğunu dile getirdi.

Kozack, "Bağımsız ama hesap verebilir merkez bankaları önemli bir politika aracıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsızlığın merkez bankalarının güvenilirliğini artırdığını belirten Kozack, bağımsızlığın korunmasının ancak bunun hesap verebilirlikle birlikte yapılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kozack, Fed'in gelecek faiz patikasına ilişkin de ABD'de iş gücü piyasasında yumuşama gördüklerini kaydetti.

Enflasyonun Fed'in hedefine doğru ilerlediğini ancak yukarı yönlü risklerin olduğunu belirten Kozack, "Fed'in son toplantısında politika faizini uygun bir şekilde düşürdüğü ve bir sonraki politika kararını değerlendirirken gelen verileri yakından takip etmeye devam etmesi gerektiği görüşündeyiz." dedi.