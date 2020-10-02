IMF heyeti gelecek hafta Arjantin'e gidecek

Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, IMF heyetinin gelecek hafta Arjantin'de olacağını ve 57 milyar dolar büyüklüğündeki mevcut programın yerini alacak yeni bir programı müzakere etmeye başlayacaklarını söyledi.

Arjantin, 2018 yılında IMF ile imzaladığı programın ekonomik krizin önüne geçmekte başarısız olması ve bu yıl yeniden temerrüde düşmesi sonrasında yeni bir programa ihtiyaç duyuyor.

Guzman yaptığı açıklamada, ekonomi politikasının büyümeyi artıracak, faiz oranlarını uyumlulaştıracak "ince ayara" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.