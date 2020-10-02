CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri IMF heyeti gelecek hafta Arjantin'e gidecek
02.10.2020 - 07:32 |

IMF heyeti gelecek hafta Arjantin'e gidecek

Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, IMF heyetinin gelecek hafta Arjantin'de olacağını açıkladı.

IMF heyeti gelecek hafta Arjantin'e gidecek
ABONE OL

Arjantin Ekonomi Bakanı Martin Guzman, IMF heyetinin gelecek hafta Arjantin'de olacağını ve 57 milyar dolar büyüklüğündeki mevcut programın yerini alacak yeni bir programı müzakere etmeye başlayacaklarını söyledi.

Arjantin, 2018 yılında IMF ile imzaladığı programın ekonomik krizin önüne geçmekte başarısız olması ve bu yıl yeniden temerrüde düşmesi sonrasında yeni bir programa ihtiyaç duyuyor.

Guzman yaptığı açıklamada, ekonomi politikasının büyümeyi artıracak, faiz oranlarını uyumlulaştıracak "ince ayara" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir Ankara başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri (Diyanet)

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir Ankara başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri (Diyanet)

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Süper Loto'da büyük ikramiye katlanmaya devam ediyor! 1 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları...

Süper Loto'da büyük ikramiye katlanmaya devam ediyor! 1 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları...

Sıradaki Haber