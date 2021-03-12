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IMF merkez bankalarını uyardı

IMF, merkez bankalarını faiz oranlarında ani artışlara karşı uyanık olmaları yönünde uyardı.

12.03.2021 - 07:06 | | Foreks
IMF merkez bankalarını uyardı

IMF, ABD'de yürürlüğe giren 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi pek çok ülkeye fayda sağlayacak ve toparlanmaya yardım edecek olsa da faiz oranlarında ani bir artışın gelişmekte olan piyasalara yayılması olasılığına karşı uyanık olmaları konusunda merkez bankalarını uyardı.

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gery Rice düzenlediği haftalık basın toplantısında, 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı Yasası'nın ABD'de GSYH'yı gelecek 3 yılda yüzde 5-6 artıracağını tahmin ettiklerini, ancak nihai tahmine ulaşmak için daha fazla analize ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Olağanüstü düşük dolar fonlama maliyetinin finansal şartlarda ani bir sıkılaşma için risk olduğunu da ifade eden Rice, bunun dikkatle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Rice, "Fed ve diğer gelişmiş ekonomilerin merkez bankaları için bu durum, açık şekilde iletişime devam etmek, ekonomileri konusundaki değerlendirmelerinde ve varlık alımları ile faiz politikaları konusunda gelişen görüşlerinde finansal piyasa şartlarında arzu edilmeyen herhangi bir sıkılaşmadan kaçınmak anlamına geliyor" diye konuştu.

Rice, gelişmekte olan piyasalar ve kalkınmakta olan ekonomilerin, özellikle finansal kırılganlıkları olanlar ve ABD ile ticari bağları zayıf olanların beklenmedik durum politikalarını hazır etmeleri gerektiğini belirtti.

IMF, Dünya Ekonomi Görünümü çerçevesinde global ekonomik tahminlerini 5-11 Nisan arasında yapılacak IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları sırasında açıklayacak. Toplantılar sanal olarak yapılacak.

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