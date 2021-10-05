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IMF'den 86 ülkeye 110 milyar dolar

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana 86 ülkeye 110 milyar doların üzerinde finansal destek sağladı.

05.10.2021 - 07:10 | | AA
IMF'den 86 ülkeye 110 milyar dolar

IMF, 2021 yılına ait Yıllık Raporu'nu yayımladı. Raporda, Kovid-19 salgınının başlangıcından nisan sonuna kadar olan süreçte 86 ülkeye 110 milyar doların üzerinde kredinin onaylandığı ve bu tutarın bir "rekor" olduğu aktarıldı.

Salgının ekonomik etkilerinin gelecek yıllarda da görülmeye devam edileceğine dikkat çekilen raporda, krizin salgın öncesindeki mevcut kırılganlıkları şiddetlendirdiği aktarıldı.

Raporda, IMF'nin 2021 mali yılında 10 milyar doları 31 düşük gelirli ülkeye olmak üzere 54 ülkeye 98 milyar dolarlık finansal destek sağladığı kaydedildi.

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