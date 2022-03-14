IMF'den 'küresel finansal kriz' açıklaması

Georgieva, Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından benzeri görülmemiş yaptırımlar ile karşı karşıya kalan Rusya'nın temerrüde düşebileceğini, ancak bunun küresel bir finansal krizi tetiklemeyeceğini söyledi.

CBS'e konuşan Georgieva, ABD ve diğer demokratik üyelerin halihazırda uygulamaya koydukları yaptırımların Rus ekonomisine ağır etkilerinin olduğunu ve bunun Rusya'da bu yıl derin bir resesyonu tetikleyeceğini öngördüklerini bildirdi.

Savaş ve uygulanan yaptırımların Rusya'nın enerji arzına bağımlı komşu ülkeler için ciddi etkileri olacağını belirten Georgieva, yaptırımların Rusya'nın kaynaklara erişim ve borçlarını geri ödeme kabiliyetini de sınırlamakta olduğunu vurguladı. Georgieva, "Rusya'nın temerrüde düşmesi artık imkansız değil" dedi.

IMF Başkanı, Rusya'nın temerrüde düşmesinin bir küresel finansal krizi tetikleyip tetiklemeyeceği yönündeki soruya, "Şu an için hayır" yanıtını verdi.

Bankaların Rusya'daki toplam risklerinin 120 milyar dolar olduğunu belirten Georgieva, bunun sistemsel açıdan sorun yaratacak bir miktar olmadığını vurguladı.