IMF’den Ukrayna’ya 15.6 milyar dolar borç

IMF’den dün yapılan açıklamada Ukrayna’ya ekonomik açıdan toparlanması ve yeniden yapılanması için 48 aylık Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) düzenlemesi kapsamında 15.6 milyar dolarlık borç verileceği ve bu kapsamda heyetler bazında anlaşıldığı belirtildi.

Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya gelen IMF ve Ukrayna heyetlerinin 8-15 Mart tarihlerinde görüşerek anlaştığını belirten IMF, “Heyetler düzeyindeki anlaşma IMF'nin Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığını yansıtmaktadır. Ukrayna'nın uluslararası bağışçıları ve ortaklarından büyük ölçekli imtiyazlı finansmanın harekete geçirilmesine yardımcı olması beklenmektedir” denildi.

Ekonomik programın 12-18 aylık ilk fazında tamamen ekonomik toparlanma ve uzun vadede finansal istikrar amaçlayacağı ifade edildi. IMF programın ikinci fazında ise hedeflerin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım hedefleri bağlamı da dahil olmak üzere dayanıklılığı ve daha yüksek uzun vadeli büyümeyi artırmak olduğunu açıkladı.