IMF'den ülkelere 'ticaret' çağrısı

Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlediği basın toplantısında küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonominin durumu hakkında altı ay önce daha çok endişe duyulduğunu anımsatan Georgieva, resesyon değil ama önemli bir yavaşlama öngördüklerini söyledi.

Georgieva, altı ayın ardından küresel ekonomide "korkulandan daha iyi ama gerekenden daha kötü" durumda olunduğunu ifade etti.

Belirsizliğin artmaya devam ettiğine işaret eden Georgieva, küresel ekonomik büyümenin oldukça istikrarlı seyrettiğini söyledi.

Georgieva, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel ekonomik büyüme hızının geçen yılki yüzde 3,3 seviyesinden bu yıl yüzde 3,2'ye gelecek yıl yüzde 3,1'e yavaşlamasının öngörüldüğünü anımsatarak, bunun altı ay önceki tahminlerine kıyasla daha iyi bir tablo olduğunu kaydetti.

"KÜRESEL EKONOMİ AŞIRI DERECEDE DENGESİZ"

Orta vadeli büyüme beklentilerinin zayıf kalmaya devam ettiğini belirten Georgieva, kamu borcunun rekor seviyelere yakın olduğunu ve yükselmeye devam ettiğini aktardı.

Georgieva, "Küresel ekonomi aşırı derecede dengesiz." değerlendirmesinde bulundu.

Değişim dinamiklerinin küresel ekonomiyi daha öngörülemez hale getirdiğine işaret eden Georgieva, bu durumun insanları etkilediğini ve insanların endişeli olduğunu dile getirdi.

Georgieva, küresel politika gündeminin önceliklerine değinerek, üye ülkeleri ticareti büyümenin motoru olarak tutmaya çağırdığını kaydetti.

Maliye politikası açısından ülkelerin mali alanlarını yeniden inşa etmesi ve borç seviyelerini azaltması gerektiğine dikkati çeken Georgieva, küresel dengesizliklerin de azaltılması gerektiğini ifade etti.

Georgieva, Çin gibi aşırı fazla veren ülkelerin, sanayi politikalarına daha az, sosyal güvenlik ağlarına ise daha fazla harcama yaparak iç talebi artırmaları gerektiğini belirterek, ABD gibi aşırı açık veren ülkelerin ise mali açıklarını azaltmaları ve özel tasarrufları teşvik etmeleri gerektiğini aktardı.

"TİCARET GERİLİMİ ALEVLENİRSE, OLUMSUZ BİR ETKİYE NEDEN OLUR"

Kristalina Georgieva, ABD'yi kastederek dünyanın en büyük ekonomisinin ticaret ortaklarıyla ilişkilerde tarifeleri bir araç olarak kullanmayı tercih ettiğini belirterek, "İlginç olan dünyanın geri kalanı şimdiye kadar bunu takip etmedi." dedi.

Yalnızca üç ülkenin tarifeler konusunda daha sert hareket ettiğini belirten Georgieva, bu ülkelerin ABD, Çin ve belli ölçüde Kanada olduğunu kaydetti. Georgieva, diğer ülkeleri mevcut yaklaşımlarını sürdürmeleri yönünde teşvik ettiklerini, çünkü ekonomileri çok büyük ve görece kapalı değilse korumacı ticaret politikalarının onlar için iyi sonuç vermeyeceğini anlattı.

Enflasyon cephesinde ise genel olarak enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu belirten Georgieva, ancak ülkeler arasında bazı farklılıkların bulunduğunu belirtti.

Georgieva, tarifelerin etkisine değinerek çoğu ülkenin şimdilik ticaret savaşının parçası olmadığını kaydetti.

Tarifelerin uygulayan ülke açısından fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabileceğini belirten Georgieva, şu ana kadar ABD'de bu etkinin sınırlı kaldığının görüldüğünü ifade etti.

Georgieva, "Ticaret gerilimi alevlenirse, olumsuz bir etkiye neden olur. Bu yüzden bunu lütfen yapmayın diyoruz. Bu, sağlıklı bir adım değil." dedi.

GAZZE'DEKİ ATEŞKESİN "BARIŞ TEMETTÜSÜ" OLACAKTIR

Gazze'deki ateşkesin Orta Doğu ekonomisine etkisine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Georgieva, kalıcı barışın sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını ve bunun bölgeye fayda sağlayacağını ifade etti.

Georgieva, bunun IMF'nin programlarının bulunduğu Mısır ve Ürdün ile destek talep eden Lübnan ve Suriye gibi ülkeler için olumlu bir haber olduğunu aktardı.

IMF Başkanı Georgieva, "Barış ortamı olduğunda, sizi desteklemek isteyenler açısından da bu desteği sağlamak daha kolay ve uygulanabilir olur. Dolayısıyla, herkes için bir barış temettüsü olacaktır." dedi.

"YAPAY ZEKAYA HAZIR OLMAK İÇİN FAZLA ZAMANIMIZ YOK"

Yapay zeka yatırımlarındaki "patlamanın" küresel ekonominin dayanıklılığı üzerindeki rolünün sorulması üzerine ise Georgieva, yapay zeka yatırımlarındaki patlamanın yoğunlukla ABD'de olmak üzere "inanılmaz bir iyimserlik" getirdiğini ifade etti.

Georgieva, yatırımların dağılımına bakıldığında ABD'nin önde olduğunu belirterek, yapay zekanın çalışabilmesi için gereken enerjinin nasıl sağlanacağı ve yapay zekanın ekonominin geri kalanına nasıl nüfuz edeceğinin önemli konular olduğunu kaydetti.

Yapay zekanın verimlilik ve büyümeye önemli bir katkı sağlarsa değerli olacağını belirten Georgieva, değerlendirmelerine göre yapay zekanın büyümeye yüzde 0,1 ile yüzde 0,8 arasında katkı sağlayacağını öngördüklerini ve bunun önemli bir oran olduğunu aktardı.

Georgieva, verimlilik artışının sağlanabileceğini ancak bunun aynı zamanda ülkeler arasında farklılaşmayı da artırabileceğine işaret ederek, yapay zeka konusunda hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

IMF Başkanı Georgieva, "Hazırlıklı olmak gerçekten önemli ve bu hızla gerçekleşiyor. Toplumlar olarak yapay zekaya hazır olmak için fazla zamanımız yok." dedi.