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05.11.2020 - 07:57 |

IMF'ten Çin açıklaması

IMF, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 1,9 ve gelecek yıl yüzde 8,2 büyümesini bekliyor.

IMF'ten Çin açıklaması
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Çin ekonomisinin, koronavirüs salgınının güçlü şekilde kontrol altına alınmasının ve krizin etkilerini hafifletecek, toparlanmayı destekleyecek politika adımlarının erkenden atılması ile hızla toparlanmaya devam ettiğine işaret eden IMF, GSYH'nın 2020'de yüzde 1,9 ve 2021 yılında yüzde 8,2 büyüyeceğini öngördü.

IMF heyetinin Madde 4 kapsamında Çin'de yaptığı görüşme ve değerlendirmelerin ardından yapılan açıklamada, ılımlı şekilde genişlemeci makroekonomik politikaların 2021 yılında dengeli bir toparlanmaya yardım edeceğini belirtirken, "Daha fazla yapısal reform finansal risklerin kontrol altına alınmasına, daha yeşil ve daha kapsayıcı büyümeye ve dış dengesizliklerin azaltılmasına yardım edebilir" ifadeleri yer aldı.

IMF, Çin'in aşıya erişimin genişletilmesine yönelik uluslararası çabaları destekleyecek, yoksul ülkelere borç rahatlatma ve global altyapı yatırımlarına sürdürülebilir finansman sağlayarak uluslararası topluma global ekonominin karşı karşıya olduğu birçok büyük zorluğun üstesinde gelmesinde yardım edebileceğini de vurguladı.

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