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03.11.2020 - 08:03 |

IMF'ten Fransa açıklaması

IMF'ten yapılan açıklamada, "Fransa, kamu finansmanının düzeltmek için planını şimdiden hazırlamalı." denildi.

IMF'ten Fransa açıklaması
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IMF, Fransa'nın kriz sonrası ekonomik toparlanma başladığında kamu finansmanının düzeltmek için planlarını şimdiden hazırlaması gerektiğini bildirdi.

Fransa ekonomisinin bu yıl yüzde 10 daralmasını ve gelecek yıl salgının gelişimine ve uygulanacak tedbirlere de bağlı olarak yüzde 5-6 toparlanmasını bekleyen IMF, 1 ay sürecek karantina, kapatma tedbirlerinin ekonomiye maliyetinin en az 15 milyar euro olacağı yönünde yapılan tahminlere de dikkat çekti.

IMF açıklamasında, "Güvenilir ve iddialı orta vadeli mali konsolidasyon planı ekonomik toparlanma güçlendiğinde uygulanmak üzere şimdiden hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.

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