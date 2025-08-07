ING altın için fiyat tahminlerini revize etti

ING'nin konu ile ilgili değerlendirme notunda, fiyatların üçüncü çeyrekte ons başına ortalama 3.400 dolar, dördüncü çeyrekte ise ons başına 3.450 dolar olmasının beklendiği belirtildi. Daha önceki tahminler iki çeyrek için de 3.200 dolar seviyesindeydi.

Haberin Devamı

ING, bu yılın tamamı için beklentisini 3.128 dolardan 3.250 dolara, gelecek yıl için 3.175 dolardan 3.512 dolara çıkardı.