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İngiliz hisse senetlerinden 18 milyar dolar çıktı

Bank of America tarafından EPFR verilerinden derlenen rapora göre yatırımcılar yılbaşından bu yana İngiliz hisse senetlerinden 18 milyar dolar çekti.

30.09.2022 - 14:20 |
İngiliz hisse senetlerinden 18 milyar dolar çıktı

2022, İngiltere'nin AB'den ayrılma referandumunu yaptığı 2016'dan bu yana hisse senedi piyasalarından sermaye çıkışının yaşandığı 7'nci yıl olacak.

İngiltere borsalarına kote şirketlerin toplam değeri 2,5 trilyon dolara gerilerken, Paris ile Londra arasındaki fark 156 milyar dolara indi. Bu, bugüne kadar görülen en düşük fark olarak kayıtlara geçti.

EPFR verilerine göre 28 Eylül haftasında ABD hisse senedi piyasasına 8,9 milyar dolar aktı. Küresel hisse senedi piyasalarına toplam sermaye girişi 7,6 milyar dolar oldu. Tahvil piyasalarından ise 13,7 milyar dolar çıktı.

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