İngiliz imalatçılar üretimin azalmasını bekliyor

İngiliz imalatçılar 2022 yılında yüzde 4,4 gerileyen üretimin, 2023 yılında da yüzde 3,2 düşeceğini öngördü. Artan ham madde fiyatlarının ve borçlanma maliyetleri ile tüketici talebindeki hafif düşüşün üretimi aşağı çekeceğini belirtti.

Make UK CEO'su Stephen Phipson yaptığı açıklamada "Gelecek yıl ve sonrası için iyi bir görünüm yok. En iyi ve en başarılı şirketleri bile test edecek kayda değer şekilde zorlu zamanlar olacak" diye konuştu.

20 bin kadar şirketi temsil eden Make UK, İngiltere ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4 daralacağını, daralmanın 2023 yılında yüzde 0,9 seviyesine yavaşlayacağını da öngördü.

Hükümetin şirketlerin enerji faturaları için sağladığı 18 milyar sterlinlik desteği memnuniyetle karşıladıklarını da belirten Make UK, ancak yakın zamanda daha fazla desteğe ihtiyaç olabileceğini de vurguladı.

İngiltere'de şirketlere enerji faturası desteği mart ayında sona erecek.