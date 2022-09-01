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İngiliz şirketlerin borçlanma maliyetleri arttı

İngiliz şirketlerin borçlanma maliyetleri Mayıs 2012'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

01.09.2022 - 09:58 |
İngiliz şirketlerin borçlanma maliyetleri arttı

Yatırım yapılabilir seviyede nota sahip İngiliz şirket tahvillerinde getiri oranı dün yüzde 5,007 seviyesini gördü. Getiri oranı yılbaşından bu yana ikiye katlandı.

Bloomberg tarafından yapılan hesaplamalara göre İngiliz şirketlerinin her 100 milyon GBP tutarında tahvil için ödedikleri faiz 1,4 milyon GBP arttı.

UBS Group AG Stratejisti Kamil Amin yaptığı değerlendirmede, "İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için ECB'ye göre daha fazla faiz artırımı yapması riski var ve bu İngiltere için daha derin bir resesyon riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.

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