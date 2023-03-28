'İngiltere bankacılık sisteminde gerilim yok'

BoE Başkanı Andrew Bailey başka yerlerde kargaşayı tetikleyen son problemlerin İngiltere bankacılık sisteminde strese neden olmadığını ancak BoE'nin tetikte olmaya devam ettiğini söyledi.

Avam Kamarası Hazine Komitesi'nde konuşan Bailey, "Başka yerlerde kargaşayı tetikleyen hiçbir problem İngiltere bankacılık sisteminde gerilime neden olmadı" dedi.