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Ä°ngiltere beklentilerin üzerinde büyüdü

Ä°ngiltere ekonomisi MayÄ±s ayÄ±nda beklenenden daha fazla bÃ¼yÃ¼yerek on yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir devam eden zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼me oranÄ±nÄ± artÄ±rma sÃ¶zÃ¼ veren yeni seÃ§ilen BaÅŸbakan Keir Starmer'a destek verdi.Â

11.07.2024 - 09:18 | | Foreks Haber
Ä°ngiltere beklentilerin üzerinde büyüdü

Ä°ngiltere Ulusal Ä°statistik Ofisi'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re gayrisafi yurt iÃ§i hasÄ±la MayÄ±s ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %0,4 arttÄ±. Ekonomistler %0,2'lik bir bÃ¼yÃ¼me bekliyordu.

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MayÄ±s ayÄ±ndaki toparlanma, ingiltere ekonomisinin 2023'Ã¼n ikinci yarÄ±sÄ±ndaki daralmanÄ±n ardÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda beklenenden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir performans sergilediÄŸini gÃ¶steriyor.Â 

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