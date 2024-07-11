Ä°ngiltere Ulusal Ä°statistik Ofisi'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re gayrisafi yurt iÃ§i hasÄ±la MayÄ±s ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re %0,4 arttÄ±. Ekonomistler %0,2'lik bir bÃ¼yÃ¼me bekliyordu.

Haberin DevamÄ±

MayÄ±s ayÄ±ndaki toparlanma, ingiltere ekonomisinin 2023'Ã¼n ikinci yarÄ±sÄ±ndaki daralmanÄ±n ardÄ±ndan bu yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda beklenenden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir performans sergilediÄŸini gÃ¶steriyor.Â