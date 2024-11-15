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İngiltere ekonomisi büyüdü

İngiltere ekonomisi temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüdü.

15.11.2024 - 10:29 | | AA
İngiltere ekonomisi büyüdü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

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Buna göre, ülke ekonomisi söz konusu dönemde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme gösterdi.

Hizmet sektöründeki büyüme yüzde 0,1 oldu. İnşaat sektörü yüzde 0,8 büyürken, imalat sektörü yüzde 0,2 daraldı.

İngiltere ekonomisinde yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme yıllık bazda ise yüzde 1 olarak ölçüldü.

Ekonomi eylülde ise aylık bazda yüzde 0,1 küçüldü.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik büyümede son dönemdeki yavaşlamanın sürdüğünü ve bunun üçüncü çeyrek performansına da yansıdığını belirterek, "Ekonomi eylül ayında ise hafif daraldı. Hizmet sektörü eylülde hiç büyüme kaydetmedi." ifadelerini kullandı.

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