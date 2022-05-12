İngiltere ekonomisi daraldı

Yılın ilk 3 ayında ise GSYH'da büyüme oranı yüzde 1 olan beklentilerin altında yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte ekonomi geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,7 büyüdü. Beklenti yüzde 9 büyüme olacağı yönündeydi.

Mart ayında İngiltere'de sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalırken, inşaat üretimi yüzde 1,7 arttı. İmalat sektörü ve hizmetler sektöründe üretim yüzde 0,2 geriledi.

Mart ayında GSYH geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 arttı. Beklenti yüzde 6,8 yükseliş olacağı şeklindeydi.

Sanayi ve hizmetler üretiminin mart ayında yüzde 0,1 artması, inşaat sektöründe yükselişin yüzde 0,2 olması bekleniyordu.

Yılın ilk çeyreğinde işletme yatırımları bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 daraldı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 büyüdü.