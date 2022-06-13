İngiltere ekonomisi daraldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından hazırlanan verilere göre İngiltere'de GSYH nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 küçüldü. Beklenti yüzde 0,1 büyüme olacağı yönündeydi.

Nisan ayında 2021 yılı Ocak ayından bu yana ilk kez tüm ana sektörler GSYH'ya negatif katkı yaptı.

Hükümetin Covid-19 test, takip ve aşı programlarının küçültülmesinin etkisi dışarıda bırakıldığında ise GSYH bir önceki aya göre yüzde 0,1 büyüdü.

Nisan ayında sona eren 3 ayda GSYH büyüme oranı mart ayında sona eren 3 aydaki yüzde 0,8'den yüzde 0,2'ye yavaşladı.

Ekonomistler yüzde 0,4 büyüme bekliyordu.