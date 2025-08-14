İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte büyüdü

Canlı Borsa
İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte beklenenden güçlü büyüdü.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre İngiltere ekonomisi ilk çeyrekteki %0,7'lik güçlü büyümenin ardından 2025 yılının ikinci çeyreğinde beklenenden daha güçlü bir şekilde %0,3 oranında büyüdü.

Ekonomistler ve İngiltere Merkez Bankası, Nisan-Haziran dönemi için sadece %0,1 büyüme öngörmüştü. Yıllık bazda GSYH %1.0 olan tahminlerin biraz üzerinde %1.2 oranında arttı.

Sadece Haziran ayında, Mayıs ayındaki %0,1'lik düşüşün ardından hizmetler, inşaat (+%1,2) ve sanayi üretiminin daha iyi performans göstermesiyle üretim %0,4 arttı. Ancak, üretim sektörü çeyrek boyunca %0,3 geriledi. Kişi başına reel GSYH 2. çeyrekte %0,2 arttı ve 2024 yılının aynı çeyreğine kıyasla %0,7 yükseldi.

