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'İngiltere ekonomisi resesyona girebilir'

Credit Suisse, İngiltere ekonomisinin bu yılın dördüncü çeyreğinden itibaren resesyona girmesini bekliyor.

10.08.2022 - 11:52 |
'İngiltere ekonomisi resesyona girebilir'

Credit Suisse, İngiltere ekonomisinin 2022 yılı dördüncü çeyrekten itibaren resesyona girmesini, resesyonun 2023 yılı üçüncü çeyreğe kadar devam etmesini beklediğini bildirdi.

Banka, İngiltere için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 0,5'ten yüzde -0,6'ya indirdi.

Credit Suisse ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faizi 2023 yılı ortasına kadar yüzde 3'e çıkaracağı beklentisini öne çekti ve faizin 2023 yılı ilk çeyrekte yüzde 3'e ulaşacağını tahmin etti.

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