İngiltere faiz artırdı

BoE yaptığı Para Politikası Komitesi toplantısında 9 üyeden 8'inin oyu ile politika faizini yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e çıkardı. BoE Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe yüksek emtia fiyatlarının talebe büyük darbe vuracağı uyarısında bulunarak faizin yüzde 0,50'de tutulması yönünde oy kullandı.

Faiz kararına ilişkin yapılan açıklamada "Komite önümüzdeki aylarda biraz daha ılımlı sıkılaştırmanın uygun olabileceği görüşüne vardı. Ancak bu görüş için riskler her iki yönde, orta vadeli görünümlerin nasıl gelişeceğine bağlı" ifadeleri kullanıldı. Geçen ay yapılan Para Politikası Komitesi açıklamasında faiz oranlarında daha fazla ılımlı sıkılaştırmanın "büyük olasılıkla uygun" olacağı ifadesine yer verilmişti.

Toplantının ardından yapılan açıklamada İngiltere'de nisan ayında enflasyonun geçtiğimiz ay yapılan tahminin 1 puan üzerine çıkarak yüzde 8 civarına yükseleceği öngörüsüne yer verilirken, yılın ikinci yarısında enflasyonun tepe yapabileceği vurgulandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana enerji fiyatlarının yükseldiğine, nisan ayında konutlar için yapılacak enerji fiyatı güncellemesinde fiyatın yüzde 50 artırılacağına işaret eden BoE, ekim ayında yapılacak güncellemede fiyatın tekrar yükseltilme riski bulunduğunu belirtti.

BoE tarafından alınan kararlarda uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin uyumlu bir şekilde kontrol altında tutulmaya devam edilmesinin sağlanacağı da vurgulandı.