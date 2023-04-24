İngiltere için enflasyon tahminlerini revize etti

Goldman Sachs Research, İngiltere'de mart ayında enflasyonun yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmesi sonrasında beklentilerini gözden geçirdiğini ve 2023, 2024 yılları için tahminlerini revize ettiğini bildirdi.

2023 için manşet enflasyon beklentisini yüzde 6,4'ten yüzde 7,1'e çıkaran Goldman Sachs, 2024 tahminini de yüzde 2,2'den yüzde 3,1'e yükseltti.