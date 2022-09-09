İngiltere için GSYH tahminini yükseltti

Credit Suisse, İngiltere Merkez Bankası'ndan (BoE) faiz artırımı beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Banka, BoE'nin 2023 yılı ilk çeyreğe kadar faiz oranını yüzde 3,5'e yükselteceği yönündeki tahminini yüzde 4 olarak öngördü.

Credit Suisse ayrıca İngiliz hükümetinin hanehalkları için yıllık enerji faturalarını 2 yıllık bir süre zarfında dondurma planının kısa vadede enflasyonu aşağı çekeceğini öngördü. 2023 yılı için GSYH daralma beklentisini yüzde 0,6'dan yüzde 0,2'ye indirdi.

İngiltere için 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 9,6'dan yüzde 9'a indiren Credit Suisse, 2023 yılı beklentisini de yüzde 10,5'ten yüzde 6,7'ye düşürdü.