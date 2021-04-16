Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere ile ticaret anlaşmasına onay
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere ile ticaret anlaşmasına onay
ABONE OL

İngiltere ile ticaret anlaşmasına onay

Avrupa Parlamentosu (AP) komiteleri, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında Brexit sonrası dönemde ticari ilişkileri belirleyecek anlaşmayı onayladı.

16.04.2021 - 07:39 | | AA
İngiltere ile ticaret anlaşmasına onay

Brüksel'de bir araya gelen AP Dış İlişkiler ve Ticaret Komiteleri, AB-İngiltere arasında uzlaşılan ticaret ve iş birliği anlaşmasını görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, AB ve İngiltere arasında gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmayı 108 "Evet", 1 "Hayır" ve 4 "Çekimser" oyla kabul ederek, söz konusu anlaşmanın AP Genel Kurulu'nda onaylanması tavsiyesinde bulundu.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. 

AB'den ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürüttü.

Taraflar, 1 Ocak'tan itibaren gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek anlaşma konusunda aralık ayında uzlaşı sağlamıştı.

Henüz AP onayı alınmayan anlaşma 1 Ocak'ta geçici olarak yürürlüğe girmişti.

Bu aşamadan sonra anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurul oturumunda onaylanması gerekiyor.

Ancak AP'deki siyasi partilerin grup başkanları İngiltere tarafının Brexit ayrılık anlaşmasını tam anlamıyla uygulamadığı gerekçesiyle bunu Genel Kurul gündemine almıyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Yakalandı; evli kadınla ilişki yaşadığı için vurduğunu öne sürdü!

    Yakalandı; evli kadınla ilişki yaşadığı için vurduğunu öne sürdü!

    92 yaşındaki emekli doktora akılalmaz tuzak! 'Bavul içinde 10.6 milyon dolar'

    92 yaşındaki emekli doktora akılalmaz tuzak! 'Bavul içinde 10.6 milyon dolar'

    Brezilya'da bir günde 3 bin 500'den fazla kişi öldü!

    Brezilya'da bir günde 3 bin 500'den fazla kişi öldü!

    TSE mülkiyetindeki taşınır ve taşınmazların satış ihalesinde düzenleme

    TSE mülkiyetindeki taşınır ve taşınmazların satış ihalesinde düzenleme

    Hindistan'da günlük vaka sayısı 217 bini aştı

    Hindistan'da günlük vaka sayısı 217 bini aştı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da yasak var mı, Cuma günü ile hafta sonu yasağı birleştirilir mi?

    23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da yasak var mı, Cuma günü ile hafta sonu yasağı birleştirilir mi?

    Sıradaki Haber
    Araba fiyatlarına zam geliyor! İkinci el ve sıfır...

    Araba fiyatlarına zam geliyor! İkinci el ve sıfır...

    Sıradaki Haber
    BioNTech aşısıyla ilgili 'üçüncü doz' açıklaması

    BioNTech aşısıyla ilgili 'üçüncü doz' açıklaması

    Sıradaki Haber
    Cuma mesajları 2021 yeni resimli sözler! Cuma mesajları instagram, facebook, whatsApp, Twitter tercihleri

    Cuma mesajları 2021 yeni resimli sözler! Cuma mesajları instagram, facebook, whatsApp, Twitter tercihleri

    Sıradaki Haber