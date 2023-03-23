İngiltere Merkez Bankası faiz artırdı

Faiz artırım kararı 2'ye karşı 7 oyla verildi. Üyelerden Silvana Tenreyro ve Swati Dhingra bir önceki toplantıda olduğu gibi faizin sabit bırakılması yönünde oy verdi.

Para Politikası Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklamada daha fazla ısrarcı baskının kanıtının görülmesi durumunda para politikasında daha fazla sıkılaştırmanın gerekli olacağı belirtildi.

BoE uzmanları ikinci çeyrekte GSYH'nin hafif şekilde artacağını tahmin ediyor.

Açıklamada "Tüketici fiyatları ikinci çeyrekte enerji fiyat sınırının uzatılması ve düşük toptan satış fiyatlarının etkisiyle büyük olasılıkla şubat ayında tahmin edilenden daha düşük olacak. Tüketici fiyatlarının şubat ayındaki yukarı yönlü sürprize rağmen 2023 yılının geri kalanında keskin şekilde düşmeye devam etmesi büyük olasılık olmayı sürdürüyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

BoE kredi şartlarını yakından izlemeye devam edecek.