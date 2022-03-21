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İngiltere petrol arzı için harekete geçiyor

2020 yılından bu yana Kuzey Denizi'ndeki karasularında yeni petrol arama ve çıkarma lisansı vermeyen İngiltere, bu kararından geri adım atmaya hazırlanıyor.

21.03.2022 - 13:23 |
İngiltere petrol arzı için harekete geçiyor

Ukrayna savaşı ile birlikte yurt içi enerji arzını artırarak enerji güvenliğini güçlendirmek isteyen İngiltere, Kuzey Denizi'nden yeni petrol ve gaz sahaları geliştirme lisanları verecek.

Financial Times gazetesinde yer alan habere göre İngiltere Petrol ve Gaz Otoritesi (OGA) CEO'su Andy Samuel, tespit edilmiş petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesinde istekli şirketlere lisanslar vermeye hazırlandıklarını belirtirken, OGA ismini Kuzey Denizi Geçiş Otoritesi (NTSA) olarak değiştirmekte olduklarını da vurguladı.

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