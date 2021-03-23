Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere’de 4 yeni ticaret merkezi kurulacak
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere’de 4 yeni ticaret merkezi kurulacak
ABONE OL

İngiltere’de 4 yeni ticaret merkezi kurulacak

İngiltere, ticaretin desteklenmesi amacıyla dört yeni ticaret ve yatırım merkezinin kurulacağını bildirdi.

23.03.2021 - 16:57 | | AA
İngiltere’de 4 yeni ticaret merkezi kurulacak

İngiliz Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin artırılması ve ticaretin desteklenmesi amacıyla İngiltere’nin kuzeydoğusunda, Kuzey İrlanda’da, İskoçya’da, Galler’de olmak üzere dört yeni ticaret ve yatırım merkezinin kurulmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Edinburgh, Cardiff, Belfast ve Darlington'da kurulacak merkezlerle bölgesel ihracatçı şirketlerin uluslararası pazarlara açılmasının destekleneceği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, ülke çapında ihracatçı şirketlerin yaklaşık 6,5 milyon kişiye istihdam sağladığı, fakat yüzde 74’ünün başkent Londra’nın dışında yerleşik olduğu bilgisine yer verildi.

Ticaret ve yatırım merkezlerinde 2025 yılına kadar 550, 2030 yılına kadar ise 750 kişinin istihdam edilmesinin planlandığı kaydedildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss ise, “Bu düzenleme ile ülkenin her köşesine yatırımı ulaştırabileceğiz. İhracatçılarımız; isterse İskoç eti, Galler kuzusu, isterse İngiltere’nin kuzeyinde otomobil üretsinler, dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarına satış yapabilmek için gerekli uzmanlığa erişebilecekler.” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Son Dakika: RTÜK, HDP'nin çeşitli kanallar hakkındaki şikayetlerini haklı bulmadı

    Son Dakika: RTÜK, HDP'nin çeşitli kanallar hakkındaki şikayetlerini haklı bulmadı

    Bangladeş'te Başbakan Hasina'ya suikast girişiminde bulunan 14 kişiye idam

    Bangladeş'te Başbakan Hasina'ya suikast girişiminde bulunan 14 kişiye idam

    Genç çift fotoğraf çekimi için geldi! Yağan yağmur hayal kırıklığı yaşattı

    Genç çift fotoğraf çekimi için geldi! Yağan yağmur hayal kırıklığı yaşattı

    İcradan satılık daire

    İcradan satılık daire

    Restorasyonu uygulaması işi yaptırılacak

    Restorasyonu uygulaması işi yaptırılacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika: RTÜK, HDP'nin çeşitli kanallar hakkındaki şikayetlerini haklı bulmadı

    RTÜK, HDP'nin çeşitli kanallar hakkındaki şikayetlerini haklı bulmadı

    Sıradaki Haber
    Emeklilik fırsatı! 572 lira ödeme yaparak...

    Emeklilik fırsatı! 572 lira ödeme yaparak...

    Sıradaki Haber
    Karamollaoğlu: "Kılıçdaroğlu'na teklif ettim, hemen kabul etti"

    Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu'na teklif ettim, hemen kabul etti

    Sıradaki Haber
    Koronavirüs tablosu güncellendi mi? Yeni koronavirüs tablosundaki sayılar kaç?

    Koronavirüs tablosu güncellendi mi? Yeni koronavirüs tablosundaki sayılar kaç?

    Sıradaki Haber