İngiltere'de açık iş sayısı 2 yıl sonra düştü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre açık iş sayısının temmuz ayında sona eren 3 ayda 19 bin 800 azalarak 1,27 milyona gerilemesi İngiltere'de iş gücü piyasasının önümüzdeki dönemde yavaşlamaya başlayabileceğinin işareti olarak değerlendirildi.

Haziran ayında sona eren 3 ayda istihdam 160 bin arttı. Bu, mayıs ayında sona eren 3 ayda sağlanan istihdam artışına göre yüzde 46 düşüş anlamına geliyor.