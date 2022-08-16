İngiltere'de açık iş sayısı 2 yıl sonra düştü
İngiltere'de açık iş sayısı 2020 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez düştü.
16.08.2022 - 10:06 |
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre açık iş sayısının temmuz ayında sona eren 3 ayda 19 bin 800 azalarak 1,27 milyona gerilemesi İngiltere'de iş gücü piyasasının önümüzdeki dönemde yavaşlamaya başlayabileceğinin işareti olarak değerlendirildi.
Haziran ayında sona eren 3 ayda istihdam 160 bin arttı. Bu, mayıs ayında sona eren 3 ayda sağlanan istihdam artışına göre yüzde 46 düşüş anlamına geliyor.