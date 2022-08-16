Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de açık iş sayısı 2 yıl sonra düştü
HaberlerUzmanpara Haberleri İngiltere'de açık iş sayısı 2 yıl sonra düştü

İngiltere'de açık iş sayısı 2 yıl sonra düştü

İngiltere'de açık iş sayısı 2020 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez düştü.

16.08.2022 - 10:06 |
İngiltere'de açık iş sayısı 2 yıl sonra düştü

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre açık iş sayısının temmuz ayında sona eren 3 ayda 19 bin 800 azalarak 1,27 milyona gerilemesi İngiltere'de iş gücü piyasasının önümüzdeki dönemde yavaşlamaya başlayabileceğinin işareti olarak değerlendirildi. 

Haziran ayında sona eren 3 ayda istihdam 160 bin arttı. Bu, mayıs ayında sona eren 3 ayda sağlanan istihdam artışına göre yüzde 46 düşüş anlamına geliyor. 

Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti!

Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti!

Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Taburcu oldu

Cem Muhammet'ten sevindiren haber! Taburcu oldu