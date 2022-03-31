İngiltere'de büyüme beklentileri aştı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) beklentilerden daha yüksek sağlık harcamalarına işaret ederek 2021 yılı dördüncü çeyrek için daha önce yüzde 1 olarak açıkladığı GSYİH büyüme oranını yüzde 1,3'e çıkardı. Üçüncü çeyrekte büyüme oranı yüzde 0,9 olmuştu.

2021 yılı dördüncü çeyrekte hanehalkı tasarrufları azaldı. Tasarrufların harcanabilir gelire oranı dördüncü çeyrekte üçüncü çeyrekteki yüzde 7,5'ten yüzde 6,8 seviyesine geriledi.