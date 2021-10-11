İngiltere'de çelik sektörü kriz uyarısı yaptı

UK Steel yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü elektrik fiyatları daha küçük veya bitik kârlara neden oluyor ve böylece yeniden finansmanı düşürüyor" ifadelerine yer verdi.



Birlik, yaklaşan kışla beraber doğal gaz ve elektrik talebinin yükseleceğini ve çelikte kar etmenin olanaksız hale gelebileceğini kaydetti.