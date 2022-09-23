İngiltere'de ekonomik aktivite yavaşladı

S&P Global/CIPS Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi eylül ayında, ağustos ayındaki 49,6 puandan 48,4 puana geriledi. Bu, 2021 yılı Ocak ayından bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Ekonomistler ise eylül ayında bileşik PMI'nın 49 olmasını bekliyordu.

S&P Global Baş Ekonomisti Chris Williamson, "İngiltere'de ekonomik sıkıntılar eylül ayında derinleşti. Bu, ekonominin büyük olasılıkla resesyonda olduğuna işaret ediyor. Bazı ileri dönük göstergeler 2022 yılının son aylarında daha kötüsünün geleceğine işaret ediyor" dedi.