İngiltere'de enflasyon 1.5 yılın dibinde
İngiltere'de yıllık enflasyon temmuz ayında son 1.5 yılın en düşük seviyesine indi.
İngiltere'de yıllık enflasyon temmuz ayında beklendiği gibi yavaşlayarak Şubat 2022'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre tüketici fiyat enflasyonu temmuz ayında, haziran ayındaki %7,9'dan %6,8'e geriledi. Ekim 2022'de enflasyon yüzde 11,1 ile 41 yılın en yüksek seviyesini görmüştü. Beklenti enflasyonun yüzde 6,8 olacağı yönündeydi.
Çekirdek enflasyon ise temmuz ayında %6,9 seviyesinde kalarak haziran ayına göre yatay seyretti. Ekonomistler ise çekirdek enflasyonun yüzde %6,8 olmasını bekliyordu. Çekirdek TÜFE temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.
Hizmet enflasyonu temmuz ayında, haziran ayındaki %7,2'den %7,4'e yükseldi.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) değişken gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek enflasyonu ve tüketici hizmetleri fiyatlarını yakından izliyor.