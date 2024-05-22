İngiltere'de enflasyon 3 yılın dibinde
İngiltere'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesine indi ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) hedefine yaklaştı.
İngiltere'de tüketici fiyatları Nisan ayında piyasa beklentisini karşılamadı, ancak yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine inerek İngiltere Merkez Bankası'nın hedefinin biraz üzerine geldi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), enflasyonun %2,3'e gerileyerek Temmuz 2021'den bu yana görülmeyen en düşük seviyede olduğunu bildirdi. Analistlerin beklentisi enflasyonun %2,1'e ineceği yönündeydi.
Enflasyonda aylık bazda artış %0,6'dan %0,3'e inerken, piyasa beklentisi olan %0,2'nin biraz üzerinde kaldı.
Çekirdek enflasyonunda düşüş de analistlerin tahminlerini karşılamadı. Aylık bazda %0,9, yıllık bazda %3,9 arttı. Analistler önceki ay sırasıyla %0,6 ve %4,2 olan çekirdek enflasyonda %0,7 ve %4,2 artış bekliyordu.
Enflasyonun BoE'nin %2 hedefinin biraz üzerinde olmasına rağmen, oran belirleyicilerini faiz oranlarını düşürmeye ve bunun sonucunda borçlanmayı daha ucuz hale getirmeye teşvik edeceği öngörülüyor.