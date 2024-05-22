İngiltere'de enflasyon 3 yılın dibinde

İngiltere'de tüketici fiyatları Nisan ayında piyasa beklentisini karşılamadı, ancak yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine inerek İngiltere Merkez Bankası'nın hedefinin biraz üzerine geldi.

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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), enflasyonun %2,3'e gerileyerek Temmuz 2021'den bu yana görülmeyen en düşük seviyede olduğunu bildirdi. Analistlerin beklentisi enflasyonun %2,1'e ineceği yönündeydi.

Enflasyonda aylık bazda artış %0,6'dan %0,3'e inerken, piyasa beklentisi olan %0,2'nin biraz üzerinde kaldı.

Çekirdek enflasyonunda düşüş de analistlerin tahminlerini karşılamadı. Aylık bazda %0,9, yıllık bazda %3,9 arttı. Analistler önceki ay sırasıyla %0,6 ve %4,2 olan çekirdek enflasyonda %0,7 ve %4,2 artış bekliyordu.

Enflasyonun BoE'nin %2 hedefinin biraz üzerinde olmasına rağmen, oran belirleyicilerini faiz oranlarını düşürmeye ve bunun sonucunda borçlanmayı daha ucuz hale getirmeye teşvik edeceği öngörülüyor.