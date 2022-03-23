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İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 6,2'ye çıkarak son 30 yılın rekorunu kırdı.

23.03.2022 - 11:42 |
İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

Bu yükselişte yakıt, enerji ve gıda fiyatlarındaki artış rol oynadı. Şubat ayında doğal gaz fiyatı geçen yıla göre yüzde 30, elektrik fiyatı ise yüzde 20 civarında arttı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyonun bu yıl çift haneli sayıları görebileceğini açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere'de hanelerin gaz ile elektrik faturalarına koyulan üst sınır nisan ayında artırılacak ve ortalama bir hanenin enerji faturalarında yıllık 700 sterlin civarında bir artış meydana gelecek. Bunun da enflasyonu yükseltmesi bekleniyor.

Geçinmekte zorlanan hanelere destek olması için İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak'a yapılan çağrılar artış gösterdi.

Pandemi sonrası artan talep ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle gıda ve petrol ürünleri fiyatlarındaki artış, pek çok ülkede enflasyonun tarihi rekor kırmasına yol açıyor.

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