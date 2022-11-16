İngiltere'de enflasyon 41 yılın zirvesinde
İngiltere'de tüketici fiyatları ekim ayında beklentilerin üzerinde arttı. Ekim ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2 ve yıllık yüzde 11,1 yükseldi. Bu, 1981 yılı Ekim ayından bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti.
16.11.2022 - 10:14 |
Ekonomistler eylül ayında yüzde 10,1 olan yıllık enflasyonun ekim ayında yüzde 10,9'a yükselmesini bekliyordu. Tüketici fiyatlarının ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 yükseleceği öngörülüyordu.
Ekim ayında çekirdek tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6,5 arttı. Beklenti de yıllık artışın yüzde 6,5 olacağı yönündeydi.
Perakende fiyat endeksi (RPI) ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 ve yıllık yüzde 14,2 arttı. Beklenti aylık yüzde 1,8 ve yıllık yüzde 13,4 artış olacağı şeklindeydi.
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