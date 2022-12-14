İngiltere'de enflasyon 41 yılın zirvesinden döndü
İngiltere'de enflasyon kasım ayında, ekim ayında görülen 41 yılın zirvesinden geri geldi.
14.12.2022 - 10:22 |
Ekim ayında yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 10,7 oldu. Ekonomistler ise kasım ayında enflasyonun yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu.
Kasım ayında enerji, gıda ve tütün hariç hesaplanan çekirdek enflasyon ekim ayındaki yüzde 6,5'ten yüzde 6,3'e geriledi.
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