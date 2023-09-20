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İngiltere'de enflasyon açıklandı

İngiltere’de ağustos ayında enflasyon aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşti.

20.09.2023 - 09:24 | | UZMANPARA
İngiltere'de enflasyon açıklandı

İngiltere’de ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yüzde 6.7 seviyesine geriledi. Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 6.8 seviyesindeydi.

Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının ağustos ayında yüzde 7 seviyesine çıkması yönündeydi.

Ağustosta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.3 oranında yükseldi. Temmuzda tüketici fiyatları yüzde 0.4 oranında gerilemişti. Piyasalarda beklenti ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0.7 oranında artması şeklindeydi.

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