İngiltere'de enflasyon açıklandı
İngiltere’de ağustos ayında enflasyon aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşti.
20.09.2023 - 09:24 | | UZMANPARA
İngiltere’de ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yüzde 6.7 seviyesine geriledi. Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 6.8 seviyesindeydi.
Piyasalarda beklenti tüketici fiyatlarının ağustos ayında yüzde 7 seviyesine çıkması yönündeydi.
Ağustosta aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 0.3 oranında yükseldi. Temmuzda tüketici fiyatları yüzde 0.4 oranında gerilemişti. Piyasalarda beklenti ağustos ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0.7 oranında artması şeklindeydi.