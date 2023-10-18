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İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı

İngiltere'de tüketici fiyatları eylül ayında beklentilerin hafif üzerinde bir artış gösterdi.

18.10.2023 - 09:39 |
İngiltere'de enflasyon beklentileri aştı

Tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 6,7 oldu. Ağustos ayında da yıllık enflasyon yüzde 6,7 olmuştu.

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Ekonomistler ise fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6,4 artmasını bekliyordu.

Eylül ayında çekirdek TÜFE artış oranı da aylık bazda yüzde 0,5 oldu ve yıllık çekirdek TÜFE artışı yüzde 6,1 olarak gerçekleşti.

Çekirdek enflasyonu eylülde aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 6,1 olması bekleniyordu.

İngiltere'de perakende fiyat endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 8,9 artarak beklentilere haralel gerçekleşti.

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