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İngiltere'de enflasyon beklentileri yükseldi

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) küçük, orta ve büyük ölçekli İngiliz şirketlerinin mali işler direktörlerinden oluşan Karar Vericiler Paneli ile yaptığı anket enflasyon bekleyişlerinde artışa işaret etti.

01.09.2022 - 15:15 |
İngiltere'de enflasyon beklentileri yükseldi

5-19 Ağustos tarihleri arasında 2561 katılım ile yapılan anket gelecek 1 yıl için TÜFE artış beklentisinin ağustosta yüzde 8,4 olduğunu gösterdi. Temmuzda yapılan ankette bu oran yüzde 7,3 olmuştu.

Enflasyonun 3 yıllık süreçte ise yüzde 4,2 olması bekleniyor.

Özel sektörde çıktı fiyat enflasyonunun gelecek 12 aydaki seviyesi için ağustosta sona eren 3 ayda yapılan tahminler önceki aydaki yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e yükseldi.

Gelecek 12 ay için birim başına maliyet artışı beklentisi yüzde 8,3 olurken, ücretlerde büyüme için beklenti yüzde 5,5'ten yüzde 6,4'e çıktı.

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