İngiltere'de enflasyon beklentileri zirvede

Şubat ayında işletmelerin gelecek 12 ay için enflasyon beklentileri yüzde 5 oldu. 3 aylık ortalamaya bakıldığında ise enflasyon bekleyişleri ocak ayındaki yüzde 4,5'ten yüzde 4,8'e yükseldi ve anketin yapılmaya başlandığı 2017'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Anket, şubat ayında çalışan temininde sıkıntı yaşayan işletme oranının ocak ayındaki yüzde 55'ten yüzde 59'a yükseldiğini de ortaya koydu.