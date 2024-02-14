Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanparaİngiltere'de enflasyon beklentilerin altında
HaberlerUzmanparaİngiltere'de enflasyon beklentilerin altında

İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında

İngiltere'de enflasyon ocak ayında beklentilerin altında gerçekleşti.

14.02.2024 - 10:21 | | Foreks Haber
İngiltere'de enflasyon beklentilerin altında

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4 arttığını bildirdi.

Haberin Devamı

Bu rakam aralık ayındaki enflasyon oranına göre değişmedi ve analistlerin beklediğinden daha düşük çıktı. Ekonomistler yıllık enflasyonun ocaktta yüzde 4,2 olmasını bekliyordu.

İngiltere'de tüketici fiyatları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 artarken, çekirdek tüketici fiyatları ise yüzde 0,6 yükseldi. Çekirdek TÜFE'de yıllık değişim yüzde 5,1 oldu.

Perakende fiyat endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarken, yıllık artış yüzde 5,2 oldu.

Altın fiyatlarında dikkat çeken hareket
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRAltın fiyatlarında dikkat çeken hareketHaberi Görüntüle
Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu! 611 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu! 611 kilo esrar ele geçirildi

Emine Erdoğan, UNDP İcra Direktörü Steiner ile görüştü

Emine Erdoğan, UNDP İcra Direktörü Steiner ile görüştü