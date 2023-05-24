İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde

Mart ayında yüzde 10,1 olan TÜFE nisan ayında yüzde 8,7'ye geriledi. Ancak ekonomistler TÜFE'nin yüzde 8,2'ye kadar düşmesini bekliyordu. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) nisan ayı için enflasyon tahmini de yüzde 8,4 seviyesindeydi.

Enflasyon Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile 41 yılın zirvesini görmüştü.

Nisan ayında çekirdek enflasyon da yüzde 6,8 olarak gerçekleşti. Beklenti yüzde 6,1'e gerileyeceği yönündeydi.

Perakende fiyat endeksi de nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 11,4 arttı. Beklenti aylık yüzde 1,2 ve yıllık yüzde 11 artış olacağı yönündeydi.