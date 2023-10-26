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İngiltere'de enflasyon beklentisi geriledi

İngiltere'de halkın enflasyon beklentisi eylül ayında azalmaya devam etti.

26.10.2023 - 09:23 | | Foreks Haber
İngiltere'de enflasyon beklentisi geriledi

Citi ve araştırma şirketi YouGov'un aylık anketine göre İngiltere halkının bir yıl sonraki enflasyon beklentisi eylül ayında da düşmeye devam etti.

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Halkın 12 ay sonraki enflasyon beklentisi eylülde, ağustos ayındaki %4,4'ten %4,2'ye gerilerken, 5-10 yıl sonraki enflasyon için beklentisi yüzde 3,3'te sabit kaldı.

Citi Ekonomisti Benjamin Nabarro yayınladığı yatırımcı notunda "Şimdilik bu veriler İngiltere'de enflasyon beklentilerinin nispeten sağlam olduğunu göstermeye devam ediyor. Ayrıca manşet enflasyonun gerilemesiyle birlikte bu verilerin önümüzdeki aylarda gevşemeye devam etmesini bekliyoruz" dedi.

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